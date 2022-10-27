Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 300 kilogramlık Maraş dondurmasını iki omzuna aldıktan sonra önce baltayla kesti daha sonra balyozla ezdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 300 kilogramlık Maraş dondurmasını iki omzuna aldıktan sonra önce baltayla kesti daha sonra balyozla ezdi.

Şampiyon milli sporcular, Alpedo dondurma tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraşlı gençlere örnek teşkil etmesi ve spora özendirmesi adına gerçekleşecek olan program öncesi milli sporcular, akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası milli sporculara, Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu dondurma şovu yaptı. Şov öncesi 5 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp iki omzuna aldığı 150’şer kilogramlık Maraş dondurmasını taşıdı. Omzundan indirilen dondurma önce baltayla kesildi, sonra balyoz ile dövüldü.

Dondurmanın kendisi için hafif olduğunu söyleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp, “İşimiz gereği biz sadece maç yapıyoruz ancak maç öncesi arkasında inanılmaz antrenman yapıyoruz. Ve her antrenmanda 40-50 ton ağırlık kaldırıyoruz ortalama. Sami abiye dedim ki, eğer işçiye ihtiyacı varsa desteğe gelirim dedim. Dondurmayı kesmemi beğendi, zaten küçükken köyde de odun kesmişliğim var. Gerçekten çok güzel bir dondurmaydı ve gurur duydum umarım Alpedo dünyada daha güzel yerlere gelir. Ben milli düşünen bir insanımdır” dedi.

Kahramanmaraş dondurmasını yerinde tattığı için mutlu olduğunu ifade eden Milli Okçu Mete Gazoz ise, “Dondurma başka illerde de var ama burada yedikten sonra diğer şehirlerdeki Maraş dondurması değildir aslında” dedi.

Dünya Boks Şampiyonu Şennur Demir ise, “Başarılı sporcular olarak buralarda gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize çalışlanlar çok teşekkürler herkesin eline sağlık” dedi.

Sami Kervancıoğlu ise, "Biz kendimizi turizm elçisi ilan ettik ve spor alanında da sporcularımıza desteği veriyoruz. Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol takımımızı da kurduk. Bugün Kahramanmaraş’ımızda 3 tane çok değerli kaliteli dünyaca ünlü sporcuları misafir etmek bizleri onurlandırdı. Bu spora olan desteğimizi yine devam ettireceğiz” dedi.

Program sonunda milli sporculara dondurma ikram edildi.