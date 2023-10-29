Sezona 2’inci Lig’de devam edecek olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nın 2 sporcusu, U-15 Milli Takım kampında yer aldı

Aksaray’da düzenlenen kampta Antalya’yı temsil eden Gazel Dikme ve Nazlı Kaya U-15 Milli Takım kampında yer aldı. Takımlarının 2 yıldır Türkiye Şampiyonu olmasında büyük rol oynamışlardı. Temel hedeflerinin yeteneklerini keşfedip yetiştirdikleri sporcuları profesyonel liglere ve milli takımlara kazandırmak olduğunu belirten kulübün hentbol şube sorumlusu Mustafa Şimşek, oyuncularına ve teknik ekibe teşekkür etti.