Menteşe Belediye Spor Kulübü Karate Takımı, Antalya’da düzenlenen iller arası Karate Şampiyonasında 3 Altın, 5 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandı.

Menteşe Belediye Spor Kulübü Karate Takımı, Antalya’da düzenlenen iller arası Karate Şampiyonasında 3 Altın, 5 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandı.

Antalya’da düzenlenen; 7 ilden 22 Kulüp ve 420 sporcunun katıldığı iller arası Karate şampiyonasında toplam 10 madalya kazanan Menteşeli karateciler, aileleri ve hocaları ile birlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü makamında ziyaret ettiler.

Şampiyonaya katılan sporcuları ve hocalarını tebrik eden Başkan Gümüş, “Karate Takımımız Antalya’daki turnuvada 10 adet madalya kazanarak yine göğsümüzü kabarttı. Çocuklarımızın genç yaşta doğru yönlendirme ve disiplinli bir şekilde çalışmayla ne kadar başarılı olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı emekleri ve azimleri için kutluyorum” diye konuştu.