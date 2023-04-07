Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası’nda +66 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan İbrahim Sağlamçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’i ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet takviminde yer alan ve 4-6 Nisan tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında +66 kiloda mücadele eden Prof. Dr. Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Sağlamçelik, 61 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldığı şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Sağlamçelik, judo antrenörü Ahmet Ömre Türe ile birlikte mutluluğunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ile paylaştı. Başarılı sporcu İbrahim Sağlamçelik ve judo antrenörü Ahmet Ömre Türe’yi kutlayan İl Müdürü Ali Osman Bebek, başarılarının devamını dileyerek hediyelerini takdim etti.

Genç sporcuların elde ettiği başarıların önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Okul sporlarında sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Judo branşımız ve diğer branşlarımızda sporcularımız katıldıkları şampiyonalarda bizleri sevindiren haberler ile dönüyorlar. İlimizi başarıyla temsil etmek için elinden gelen performansı gösteren sporcularımızın çalışmalarının meyvelerini almaları da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Değerli sporcumuzu, üzerinde emeği geçen antrenörümüzü ve ailesini tebrik ediyorum. Evlatlarımızın başarısı daim olsun. İnşallah böyle pırıl pırıl gençlerimiz ile ilimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.