12-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Rüya Jimnastik Spor Kulübü büyük erkeklerde takım halinde Türkiye ikincisi, yıldız erkeklerde iste takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Kayseri’ye dönen Hasan Bulut, Mert Efe Kılıçer, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mehmet Eren Kökoğlu, Göktuğ Ömer Ceylan, Onurhan Demir ve Hüsnü Aktaş, antrenörleri Mehmet Bilgin ve Aziz Baran Atay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımız daha öncesinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. Bir kez daha bizlere madalya sevinci yaşattılar. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.