DÜZCE(İHA) – Küçükler erkekler futbol müsabakalarının şampiyonu Hürriyet Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları Küçükler Erkekler Futbol Müsabakaları tamamlandı. 20 Mart –6 Nisan 2023 tarihleri arasında Nurettin Zafer Stadı’nda yapılan okul sporları küçükler erkekler futbol müsabakalarına 12 takım katıldı. Zorlu mücadelenin ardından Hürriyet Ortaokulu birinci, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.