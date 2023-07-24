Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde güreş branşında kendilerini yetiştiren sporcular, minderde Türkiye dereceleri almaya devam ediyor.

Ankara‘da Gençlik Spor Bakanlığı Yeni Mahalle Spor Kompleksi’nde 17-18 Temmuz 2023 tarihinde yapılan U13 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda 33 kiloda Şirin Kahraman Türkiye 1. olmuş yine aynı şampiyonada U13 Kategorisinde 42 kiloda yarışan İkra Tekin ise Türkiye ikincisi olmuştu. Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda; U11 yaş kategorisinde 30 kiloda yarışan Berat Çelik 1. olarak altın madalyayı aldığı şampiyonada; U 13 kategorisinde İbrahim Efe Taşkıran 44 kiloda Türkiye ikincisi , İbrahim hakkı Şahna Türkiye 3. olmuştu.

Eleşkirt’i ve Ağrıyı başarılı bir şekilde temsil eden sporcuları ilçeye gelişlerinde aileleri ve ilçe halkı coşkuyla karşıladı. Şehrin girişinden itibaren sporcuları karşılamak için onlarca araç ile konvoy oluşturuldu. Kornalar eşliğinde ilçedeki tüm mahalleler ve ilçe merkezinde başarıları kutlayan sporlular ve aileleri daha sonra Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne geldi.

Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, şampiyon güreşçiler ve ailelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu çocukların bu başarıları bize mutluluk veriyor. Bunlar bu işin tuzu biberi. İnanıyorum ki bu çocuklar gelecekte okullarımızda öğretmen olacaklar. Bunların eğitimleri de bizim için çok önemli. Çocuklar burada spor yaparken aynı zamanda onların eğitimleriyle de ilgileniyoruz. İnşallah bu çocuklarımızdan bir tanesi bizim oturduğumuz bu koltuklarda otururlar bizim de gözümüz arkada kalmaz. Biz ilçe için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inanıyorum ki iki üç seneye kadar bu çocuklardan birileri Avrupa’da şampiyonalara, yarışmalara gideceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü biz Türkiye şampiyonluklarını hayal bile edemezdik. İlk başladığımızda çocuklar ilde birinci geldiğinde biz sevinçten uçuyorduk. Şimdi inanıyorum ki bu çocuklardan birileri ilçemizi, ilimizi, ülkemizi Avrupa’da, Dünya’da temsil edecekler. Buna inanıyorum. Başta güreş Hocamız Adem Şahna olmak üzere emeği geçen herkese bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederim" dedi.

Şampiyon güreşçilerin ziyareti ikramların ardından toplu hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.