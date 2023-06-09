Ünilig Fetih Spor Fest 2023 müsabakalarında üniversiteler arası Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasında şampiyon olan Düzce Üniversitesi öğrencileri, sevinçlerini Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile paylaştı.

Prof. Dr. Nedim Sözbir’i makamında ziyaret eden; Topluluk Danışmanı Abdülkadir Abdullah, Topluluk Başkanı Alperen Duran, Kübra Nur Bakır ve Beyzanur Kaptan; kendilerine sağladıkları destek için Rektör Prof. Dr. Sözbir’e teşekkür etti.

Topluluk üyeleri ile bir süre konuşan Prof. Dr. Nedim Sözbir, yaptıkları çalışmalar ve katıldıkları yarışmalar hakkında kendilerinden bilgi aldı. Eğitim hayatlarının yanında geleneklerimize de sahip çıktıkları için mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbir, topluluk öğrencilerine ilgileri için teşekkür ederek, Düzce Üniversitesi ürünlerinin yer aldığı çanta hediye etti.