Okul Sporları Gençler Kız Voleybol müsabakaları sona erdi. Farabi Anadolu Lisesi birinci oldu.

Okul Sporları Gençler Kız Voleybol müsabakaları sona erdi. Farabi Anadolu Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları Gençler Kız Voleybol müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapıldı. Voleybol müsabakaları sonunda Farabi Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Gölyaka Anadolu Lisesi üçüncü ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımların ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.