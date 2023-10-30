2023-2024 sezonu Kadınlar 3. Lig Play-In turunda şampiyonluğa ulaşarak 2. Lige yükselen Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Eskişehirspor’un Bölgesel Amatör Lig mücadelesi öncesinde stadyumda şampiyonluk kupasıyla taraftarı selamladı.
Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Lig Play-In 5.Turunda Bursa ekibi Bursa Soğanlıspor’u penaltılar sonucu 5-3 mağlup ederek Kadınlar 2. Lige yükselmeye hak kazandı. Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pınar Konca ve futbolcular, Eskişehirspor’un Bölgesel Amatör Lig’de oynadığı Yunusemrespor maçı öncesinde Eskişehir Yeni Stadyumu’na gelerek şampiyonluk kupasıyla tribünlerdeki taraftarları selamladı. Taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezen kırmızı-siyahlı ekibi ‘Şampiyon Es Es’ tezahüratlarıyla alkışlayarak bağrına bastı.
Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı daha sonra ise karşılaşmanın öncesinde gazetecilere kupayla hatıra pozu verdi.