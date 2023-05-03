Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest’in İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen bölümü düzenlenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) şampiyon takımı KARANDA İHA’nın da ödülünü aldığı törenle sona erdi.

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve binlerce kişi tarafından takip edilen törene KARANDA İHA takımı üyesi öğrenciler Ömer Melih Sevici, Aziz Bilgin, Ahmet Kaan Beyaz, Sefa İyik, Kemal Metin Mezin, Yasin Karabulut ve Ahmet Samet Özalp’in yanı sıra üniversiteyi temsilen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez katıldı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda İnsansız Hava Aracı kategorisinde şampiyonluğa erişen KARANDA İHA, ödül töreni için sahnede takım olarak yer aldı. Takımı temsilen takım kaptanı Ömer Melih Sevici, 2023 TEKNOFEST İHA Birincilik ödülünü ve 100 bin TL değerinde hediye çekini T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’dan teslim aldı.