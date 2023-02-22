Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen, Almanya’da ’Yılın En İyi Boksörü’ seçildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen, Almanya’da ’Yılın En İyi Boksörü’ seçildi.

Balıkesir Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev alan milli boksör Ali Eren Demirezen, Almanya’da yayın yapan boks dergisi BOXEN1 tarafından yılın en iyi boksörü seçildi. Profesyonel kariyerinde bugüne kadar çıktığı 17 maçın 16’sını kazanan, 4 kez Avrupa şampiyonu olan Demirezen, 2022 yılında da Almanya’da “Boksun Oscar’ı” olarak kabul edilen “Herqul” ödülünü aldı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki maçta, Polonyalı rakibi Adam Kownacki’yi mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, uluslararası platformlarda Balıkesir Üniversitesini, Balıkesir’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

“Hedefim bir Türk olarak dünya şampiyonu olmak”

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Uluslararası alanda Balıkesir Üniversitesini ve Balıkesir’i büyük bir gururla temsil ettiğini ifade ederken, “Hedefim bir Türk olarak profesyonel boksta dünya şampiyonu olabilmek. Şu anda bu unvanı almış hiç bir boksörümüz yok. Bundan sonra da bu hedef ile üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.