TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 sezonu hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanını gerçekleşirdi.

Bölgesel Amatör Ligde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 3. Lige yükselen Anadolu Üniversitesi yeşil sahaya inerek sezonun ilk antrenmanını yaptı. Necdet Yıldırım Futbol Sahasında toplanan futbolcular teknik direktör Sertaç Gezer yönetimindeki antrenmana koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın diğer bölümünde ise futbolcular topla çalıştı. Antrenman öncesinde teknik direktör Sertaç Gezer ve teknik heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Üniversitesi yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. TFF 3. Lig’de sezon 9-10 Eylül’de tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.