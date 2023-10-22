Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı yurtlar arası Streetball turnuvasının şampiyonluğunu Aliye Izzetbegoviç yurdu kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bünyesinde bulunan yurtlar arası etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede erkek öğrenci yurtları arasında streetball turnuvası düzenlendi. Turnuvada öğrenciler çekişmeli maçlar çıkartsa da şampiyon geçen sene olduğu gibi bu yılda Aliye Izzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu oldu. İkinciliği Avni Akyol Erkek öğrenci yurdu, üçüncülüğü ise Cahit Zarifoğlu erkek öğrenci yurdu aldı.