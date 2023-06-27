Balıkesirîn merkez Karesi ilçesinde bulunan Şamlı kırsal mahallesinde gerçekleştirilen Asırlık Şamlı Panayırı, binlerce kişinin katılımıyla birbirinden farklı etkinliklerle doludizgin geçti.

Karesi’nin kırsal Şamlı Mahallesi’nde iki gün düzenlenen Asırlık Şamlı Panayırı çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve gençler, geleneksel panayırda birbirinden eğlenceli aktiviteler, sportif faaliyetler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla gününü geçirdi. Geleneksel çocuk oyunlarıyla başlayan panayırın açılışı mehteran gösterisi ile başladı. Ardından halkoyunları gösterilerinin sunulduğu panayırda Balıkesirli sanatçı Ömer Çandır sahne aldı.

Panayırın açılışına AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış sonrası Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve davetliler panayırda oyunlara katılan çocuklara eşlik ettikten sonra stant açan esnafı ziyaret ettiler. Panayırın 1. günü Balıkesirli sanatçı Ömer Çandır konseriyle sona erdi.

2 gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlencenin devam ettiği panayırın son akşamında ise Fatoş Kadıoğlu ile Kemal Özgün ve Aylin Demir verdiği konserle halkı coşturdu. Konser öncesi geleneksel çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi. Panayırın 2. gününde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettiler.

Başkan Orkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen asırlık geleneğin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini söyledi.