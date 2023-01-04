Osmaniye’de daha önce Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi olarak kullanılırken tadilata alınıp bakım onarımı yapılan bina, Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak yeniden hizmete sunuldu.

Osmaniye’de daha önce Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi olarak kullanılırken tadilata alınıp bakım onarımı yapılan bina, Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak yeniden hizmete sunuldu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, tadilata alınarak bakım onarımı yapılan ve yeniden hizmete açılan Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Bakım ve onarım çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Kara’dan ayrıntılı bilgi alan Vali Yılmaz, hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, ziyareti sırasında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Dr. Erdinç Yılmaz konuşmasında, “Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’mizi ziyaret ettik, incelemelerde bulunduk. Arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyor, sağlık müdürlüğümüzü, personellerimizi tebrik ediyorum. Binamızda onarım yapıldı, yeni haliyle çok daha güzel bir şekilde hizmetine devam ediyor. Burada, Osmaniyeli hemşerilerimize güzel hizmetler verildiğini görmekten çok mutlu oldum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.