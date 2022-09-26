Teknik Direktör Sami Uğurlu, A Milli Futbol Takımı’nın başında Türk milletinin ne hissettiğini anlayabilecek bir teknik direktör olması gerektiğini söyledi.

Teknik Direktör Sami Uğurlu, A Milli Futbol Takımı’nın başında Türk milletinin ne hissettiğini anlayabilecek bir teknik direktör olması gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Sami Uğurlu, D Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol programının bu haftaki konuğu oldu. Son olarak Kasımpaşa’yı çalıştıran Sami Uğurlu, lacivert-beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlattı. Uğurlu, "Bir önceki sezon iyi bir takım, iyi bir oyun ortaya koyduk. Yeni sezona da bu moralle ve daha iyi hedeflerle başladık. Takıma iyi oyuncuları takviye etmek istedik. Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Muleka, Umut Bozok, Doğucan ve Eren Elmalı takımdan ayrıldı. Spajic ve Tarkan’ın da uzun süreli sakatlıkları oldu. Başka ayrılıklar da oldu. Bunun üzerine fazla oyuncu alamadık. Stopere ihtiyacımız vardı, alamadık. Fenerbahçe maçında stoperimiz yoktu. Oyun olarak altta kaldık. Skor üretmekte zorlandık. Zor bir fikstür ile sezona başladık ama ayrılığı bu maçlara bağlamamak lazım. Ama sıkıntımız maçlara bu kadar eksik kadroyla çıkmak, planlama olarak eksik kaldık" dedi.

"Yakalayacağım başarıya odaklandım"

Süper Lig’de ve Spor Toto 1. Lig’den bazı takımlardan teklif aldğını belirten Uğurlu, "Görüştüğüm takımlarla karar verip anlaşsam bile ayrılıklar çok yaşanıyor. Benim aynı sezon içindeki ikinci hakkım olduğu için doğru karar vermem gerekiyor. Maddi konularla ilgili bir beklentim yok. Ben sadece yakalayacağım başarıya odaklandım. Kasımpaşa’da olduğu gibi çalıştıracağım takımla yukarıya doğru bir ivme yakalamak istiyorum" diye konuştu.

"Şu ana kadarki en iyi milli takım jenerasyonuna sahibiz"

A Milli Takım’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarındaki performansını değerlendiren Sami Uğurlu, "Bence şu ana kadarki en iyi milli takım jenerasyonuna sahibiz. Oyuncularımızın büyük bölümü Avrupa’da oynuyor. Takımda eksiğimiz vardı deme şansımız yok. Oynayan oyuncuların hepsi iyi. Demek ki burada bir eksik var. Eldeki kaliteli kadroyu sahaya yansıtamayan bir takım var. Bunun sorumlusu sadece oyuncular veya hoca diyemeyiz. Bir bütün olarak eksik var. Tabii ki Kuntz’un da eksikliği var. Maç sonunda herhangi bir bahanesi olamayacak kadar iyi bir kadrosu var. Böyle bir skor hak etmedik. Türkiye’yi ve oyuncuları daha iyi bilen, oyunculara daha iyi dokunabilecek, daha çok şey verecek, daha potansiyelli hocalarımız var ülkemizde. Bu işi daha iyi yapacak teknik direktörler var. Türk milletinin ne hissettiğini anlayabilecek bir teknik direktörle çalışılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkındaki görüşlerini ise Uğurlu, şöyle anlattı: "İki takım da hücumda çok agresif. Beşiktaş’ın seyirci avantajı olacak. Ama özellikle savunma açısından Fenerbahçe’nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum."