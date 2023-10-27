Balıkesir’de 1989-1999 yılları arasında iki dönem boyunca Belediye Başkanlığı yapan Avukat Sami Gökdeniz 78 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Gökdeniz, bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da bir hastanede damar tıkanıklığı sebebiyle bir buçuk aylık tedavi gören ve sonrasında Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen Sami Gökdeniz’in burada tekrardan rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sami Gökdeniz, 2019’da kızı Avukat Ebru Gökdeniz’i ani bir rahatsızlık sonucu kaybetmiş, hemen ardından eşi Sevim Gökdeniz yaşama veda etmişti. Merhum Gökdeniz bugün cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Balıkesir Valisi ismail Ustaoğlu, AK Parti Milletvekilleri İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte siyaset ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Sami Gökdeniz, 2 dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanlığı da yapmıştı. 1999 yılında aktif siyasetten ayrılan Gökdeniz, 78 yaşındaydı.