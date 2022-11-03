Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Samet Demir cinayetinin 3’üncü duruşması Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Karar duruşmasında katil zanlısı Şuayip Kandemir’e ağırlaştırılmış müebbet, cinayeti azmettirdiği iddiası ile yargılanan Yıldırım İlhan’a ise müebbet hapis cezası verildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Samet Demir cinayetinin 3’üncü duruşması Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Karar duruşmasında katil zanlısı Şuayip Kandemir’e ağırlaştırılmış müebbet, cinayeti azmettirdiği iddiası ile yargılanan Yıldırım İlhan’a ise müebbet hapis cezası verildi.

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilecek karar öncesi konuşan katil zanlısı Şuayip Kandemir, "Ben 13 yaşında kan davası güdülen bir insanım. Bana 16 yaşında silah verdiler. Seni vuracaklar. Kendini koru dediler. Kardeşlerimle İstanbul’a taşındık. Ardından ailemi terk edip Bodrum’a geldim. Bu süreçte kimseye zarar vermedim. Burada beni tetikçi olarak suçluyorlar. O gün ben orada otururken Samet Demir’in orada olduğunu bilmiyordum. Arkadaşları beni tanıyordu ve Samet’i benim yanıma gönderdiler. Samet bana silahlı saldırı gerçekleştirdi. Ben kimsenin talimatı ile iş yapmadım" dedi.

Cinayeti azmettirdiği iddiası ile yargılanan Yıldırım İlhan ise, "1 yıldır içerideyim. Samet Demir’i hayatımda hiç görmedim. Bir senaryo yazıldı. Biz böyle bir insan değiliz. 35 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. MİT binası yanında oturuyorum. Bu tarz bir insan olsam böyle bir yerde oturamazdım. Samet Demir’le bir sorunum olmadı. Bu olayın bizimle bir alakası yok. Karşı taraf hırçın gençtir diyerek Muğla’daki mekanlarımızı devrettik. Biz bir şey yapacak olsak kardeşimin başını tekmeleyen Oben isimli şahsa bir şey yapardık. Bu süreçte kendisiyle karşılaştık. Ayrıca bir husumet beslesek Ervin ve arkadaşlarından şikayetçi olmazdık" diye konuştu.

Davada katil zanlısı Şuayip Kandemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği iddiası ile tutuklu yargılanan Yıldırım İlhan’a müebbet hapis cezası ceza verildi. Tutuksuz yargılanan Özlem Arslan, Rıdvan Şengül, Yaşar Tavas, İbrahim İlhan ve Ömer İlhan isimli şahıslar hakkında beraat kararı çıktı.

Olay geçmişi

Olay, Menteşe İlçesine bağlı Kötekli Mahallesinde 24 Kasım 2021 tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; bir bardan dışarı çıkan Samet Demir, karşı taraftan gelen bir kişi tarafından önce ayağından, ardından göğsünden vurulmuştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. 33 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Samet Demir, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.