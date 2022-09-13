Adana Demirspor’un Trabzonspor karşısında galibiyet golünü atan Samet Akaydın, “Trabzonspor muhabbetinden dolayı üzerimde büyük bir baskı vardı. Onu attım kafamdan. Trabzonspor’a yanlış anlaşılmasın bu, o gideceği yere gitmiştir” dedi.

Adana Demirspor’un Trabzonspor karşısında galibiyet golünü atan Samet Akaydın, “Trabzonspor muhabbetinden dolayı üzerimde büyük bir baskı vardı. Onu attım kafamdan. Trabzonspor’a yanlış anlaşılmasın bu, o gideceği yere gitmiştir” dedi.

Adana Demirspor, ligin 6.haftasında Trabzonspor’u evinde 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Samet Akaydın, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

“Trabzonspor’a her zaman saygım var”

Samet Akaydın, “2 takım da sahada çok iyi mücadele etti. Biz gerçekten bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazandık, gol attığım için ayrı bir mutluyum. Trabzonspor muhabbetinden dolayı üzerimde büyük bir baskı vardı. Onu attım kafamdan. Farklı bir galibiyet sevinci oldu. Trabzonspor’a yanlış anlaşılmasın bu, o gideceği yere gitmiştir. Trabzonluyum, Trabzonspor’a her zaman saygım var. İyi oldu, güzel oldu. Taraftara da çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.