A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan Adana Demirsporlu Samet Akaydın, yarın oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takıma seçildiği için gururlu olduğunu ve hayaline kavuştuğunu söyleyen Samet Akaydın, yarınki maçı kazanarak Gaziantep halkına ve Türk milletine galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

“Gaziantep ve Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz”

Konuşmasına Gaziantep ve Diyarbakır halkına teşekkür ederek başlayan Samet Akaydın, “Diyarbakır halkına teşekkürler, bizi güzel karşıladılar. Gaziantep halkına da teşekkür ediyoruz. İki şehrimizde de çok güzel karşılandık. Bizler de ilk maçta olduğu gibi bu maçı da kazanarak onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz” dedi.

“Milli forma her sporcunun hayalidir”

Milli takımda forma giymenin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Samet Akaydın, “A Milli Takım gerçekten çok farklı bir yer. Her sporcunun hayalidir milli formayı giymek. Benim de hayalimdi. O hayali gerçekleştirmek gerçekten çok güzel bir duygu. Üstesinden geleceğimi düşünüyorum. İnşallah o fırsatı çok güzel değerlendireceğim” ifadelerini kullandı.

“Ben milli forma hayalime kavuştum, gençler hayallerinden vazgeçmesin”

A milli formayı sürekli giymek istediğini ve bunun için çok çalışacağını söyleyen Akaydın, “Ben pes etmeyi sevmiyorum. Her zaman üstüne koymayı seviyorum. Kendime sınır koymadım. Sınırların ötesinde bir yer var. Bu yüzden her maçta performansımın üstüne bir şeyler koymak istiyorum. Genç arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum; her zaman kendilerini geliştirerek çalışmaya devam etsinler, pes etmesinler. Hayallerinden vazgeçmesinler, Anadolu takımları milli takım yetkilileri tarafından her zaman izleniyor” şeklinde konuştu.

“Milli takımda oyun ve sistem olarak yabancılık çekmiyorum”

A milli takımda sistem ve taktik anlamda sıkıntı yaşamadığını da söyleyen Samet, “Burada aslında hocamla oyun kurma ve sistematik olarak yabancılık çekmiyorum. Hocamızın taktik anlamda her şeye çok önem verdiğini görüyorum. Benzer bir sistemi Adana Demirspor’da Montella hocamızla da oynuyoruz. O yüzden pek yabancılık çekmiyorum. Montella hocam de benimle gurur duyuyor” diye konuştu.