Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili fırsata çevirerek alışveriş merkezlerinde SAMEK tanıtım noktaları açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığıbünyesinde faaliyet yürüten Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) şehrin dört bir yanında bulunan AVM’lerderengarenk deneyim noktaları kurdu.

Ada AVM, Agora AVM, Cadde 54 AVYM ve Serdivan AVM’debirbirinden renkli ve dikkat çekici atölyeler, Büyükşehir’in oluşturduğu noktalarda meraklı misafirlerini ağırladı.

Yetenekleri keşfettiler

Özellikle okulların ara tatil döneminde öğrencilerin, gençlerin ve ailelerin dikkatini çeken bu sanat noktalarında el sanatları, geri dönüşüm, geleneksel sanatlar ve görsel sanatlarla ilgili farklı deneyim ve sanat noktası kapılarını açtı.

SAMEK bünyesindeki eğitmenler tarafından karşılanan misafirler, alışveriş merkezindeki atölyelerde yeteneklerini, sanatını konuşturdu ve ortaya birbirinden harika eserler ortaya çıkardı.

Detaylı bilgiler verildi

Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen workshoplara yüzlerce vatandaş katıldı.

Çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiren aileler, SAMEK kursları hakkında da detaylı bilgi aldı.