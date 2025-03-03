Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan 5 bin 500 metrekarelik yeni halılarını serme çalışması, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu’nun da aralarında bulunduğu heyetin katılımıyla tamamlandı.

Halıların serilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet Şam’a gitti. Heyet, caminin ibadete hazır hale getirilmesi sürecine katkı sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, "On bir ayın sultanında, çok özel bir mekandayız. Şam Emevi Camisi’ndeyiz. Sabah geldik. Önce Şam Valimizle bir araya geldik. Heyet olarak geldik. Birlikte Gaziantep Büyükşehirin başkan yardımcılarının, teknik daire başkanları hep birlikte ne yapacağımızı konuştuk. Cerablus’ta bunu başardık. İnşallah Halep’te de Şam’da da bütün gücümüzle yanlarında olacağız ve şehrin tamamen hak ettiği şekilde yaşam kalitesini iyileştirme, şehri bir şehr-i medeniyet, mutlu şehir, erdemli şehir yapma konusunda bütün gücümüzle yanlarında olacağız" dedi.

Halıcılar Birliği’ne teşekkür eden Şahin, "Daha önce böyle bir talep gelmişti halıların yenilenmesiyle alakalı. Dünyanın halısını üreten Halıcılar Birliği’nin merkezi olan Gaziantep’te de Halıcılar Birliği dedi ki ’Buna biz talibiz.’ Rengini çalıştılar, desenini çalıştılar, alternatifleri çalıştılar. İki tarafın onayıyla ortak bir renk, ortak bir desen oluştu. Tabii çok kısa sürede bunun üretilmesi lazımdı. Yüzde yüz yün, çok özel bir ürün. Hemen ipliği üretildi, hemen hızlı bir şekilde Gaziantep’e getirildi. Dokuma tezgahları çalıştı. Bizim bir sözümüz vardı: Teravihe yetiştirmek. Teravihe yetiştirmenin büyük bir mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Rabbim yapılan bütün duaları kabul buyursun. Bölge huzura, mutluluğa, kardeşliğe ulaşsın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Heyet son halı parçasını beraber serdi

Emevi Camii’nin Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan 5 bin 500 metrekarelik yeni halılarını serme çalışmasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’in yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da katıldı. Heyet, son halı parçasını sererek sürecin tamamlanmasına eşlik etti.

Gaziantep ve Şam arasında belediyecilik iş birliği güçlenecek

Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Şam’da halı serme çalışmalarının ardından Şam Valisi Mahir Mervan’ı ziyaret etti. Görüşmede, iki şehir arasındaki iş birliği, belediyecilik alanında yapılacak ortak çalışmalar ve teknik destek sağlanması konuları ele alındı. Başkan Şahin, Gaziantep’in belediyecilik anlamında önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve bu tecrübeyi Şam ile paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Şahin, "Şam ve Halep, tarihsel bağlarımızın güçlü olduğu şehirler. Kardeşlik hukukunu güncellemek ve ortak projeler geliştirmek için buradayız. Belediyecilik anlamında altyapıdan üstyapıya kadar her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Şam’daki diğer belediyecilik projelerine destek sunmak üzere teknik ekipleriyle çalışmalarına başladı. Gaziantep ve Şam arasında başlatılacak kardeş şehir süreci çerçevesinde, altyapı ve üstyapı projelerinde iş birliği yapılması planlanıyor.