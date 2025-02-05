Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii’nin arka kısmında yer alan Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı Devleti döneminde 1914 yılında ilk kez İstanbul’dan Kahire’ye 2 bin 515 kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda hayatını kaybeden Türk subayları Pilot Yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Üsteğmen Nuri, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri oldu. Şehitlerin naaşı, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Emevi Camii’nin arka kısmında Selahaddin Eyyubi Türbesi’nin yanına defnedildi. 111 yıldır bölgede bulunan mezarlıkta 2011 yılında başlayan iç savaşın sona erdiği Aralık ayından bu yana ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehitliğe gelerek dua ettiğini ifade eden Ali Bakranlı, "Burası Şam’da Emevi Camii’nde bulunan Selahattin Eyyubi bahçesindeki ilk Türk Hava Şehitleri Anıtı. Burada 3 Türk şehidi bulunuyor. Ben de geldim duamı ettim, Fatiha okudum" dedi.