Suriyeliler, başkent Şam’da Esad rejiminin devrilmesinin ardından kutlamalara devam ediyor.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk, 13 yıllık zulmün sona ermesini kutlamalara devam ediyor. Başkent Şam merkezindeki Emevi Meydanı’nda toplanan halk, Suriye’nin yeni bayrağını sallayarak sevinç sloganları attı. Halay çeken kalabalık, gökyüzünü havai fişek gösterisi ile aydınlattı. Zaman zaman havaya ateş ederek kutlama yapan halk, araçlarıyla da konvoy oluşturup şehri turladı.