Suriye’nin başkenti Şam kırsalında Esad rejimi tarafından öldürülen binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı.

Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin ardından yaşanan insanlık dramları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Yıllarca halkına zulmeden Esad’ın yönetimi altında başkent Şam’da binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde mezar alanında devasa çukurlar dikkat çekti. Henüz tespit çalışmalarının başlamadığı alandaki mezarlarda rejim tarafından öldürüldüğü düşünülen ve kendilerinden haber alınamayan binlerce Suriyelinin olduğu iddia edildi.