Suriye’nin başkenti Şam’ın Bağdat Köprüsü bölgesinde bir toplu mezar daha ortaya çıktı.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam’ın çeşitli bölgelerinde toplu mezarların izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye Sivil Savunma olarak da bilinen Beyaz Baretliler başkent Şam’ın dışında bulunan Bağdat Köprüsü bölgesinde devrik Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu tahmin edilen cesetlere ulaştı. Bölgede arama çalışmalarına devam eden ekipler binlerce cesedin bu bölgeye gömülmüş olabileceğini belirtti.

"Buranın kazılması ve incelenmesi lazım"

Bölgede çiftçilik yapan Halit Salih El Hamit isimli bir sivil, bölgenin askeri bir alan olduğunu ve 3 torba içerisinde cesedi kendisinin bulduğunu söyledi. Hamit, "İçeride daha var ama ben ulaşamadım onlara, taşları kaldıramadım. Torbanın içerisinden kadın çıktı. Torbaların üzerinde kadın olduğu yazıyor. Bir tane de erkek çıktı. Hala çöp torbaları var ama çıkartamadım. Çünkü inip aşağıya çekemedim onları. Ben de gidip askerlere haber verdim. Onlar geldiler ve şimdi konuyla ilgileniyorlar. Eğer bir kişinin adı çıkmışsa onu kontrol noktasında alıyorlar ve ne ölüsüne ne de dirisine ulaşılamıyor. Yedi cansız beden çıktı bugün. Çok fazla cansız beden var ama ulaşamadım. Buranın kazılması ve incelenmesi lazım. Benim de 2 kardeşim var, 2013’te esir alındılar. Onları ararken cesetlere rastladım" diye konuştu.

"Burası aynı zamanda askeri bir üs"

Yürütülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapan bir Beyaz Baretliler yetkilisi, aldıkları bir ihbarın ardından bu bölgede çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Bir adam bizi aradı ve bu bölgece cansız beden bulduğunu söyledi. Yemek için bir şey arıyor gibi görünüyordu. Burayı bulmuş ve kazmış. Kazınca da bir plastik torba bulmuş. Bu plastik torba un için kullanılıyor. Torbada cansız beden var ve üzerinde ismi yazıyor. Bu cansız beden bir mahkuma ait. Torbada hapishanenin numarası, mahkumun ismi ve torbanın numarası var" dedi.

"Bir mezarı açtık ve 7 cansız beden bulduk" diyen yetkili, "İnceleme için bu cansız bedenlerden DNA örnekleri aldık. Fotoğrafladık. Burası bir toplu mezar. Çevresine ordu tarafından duvar örülmüş bir mezarlık inşa edilmiş. Burası aynı zamanda askeri bir üs. Esad’ın gidişinden önce buraya kimse ulaşamadı. Buranın dışında kontrol noktaları ve muhafızlar vardı. Buraya kurbanları gömdüler. Mahkumları öldürdüler ve buraya gördüler" ifadesini kullandı.

Toplu mezarların 20 metre uzunluğunda sıra halinde kazılar yapıldığını kaydeden Beyaz Baretliler görevlisi, "Her bir sırada bir metrelik torbalar var. Bu kazılar alanlar cansız bedenlerle dolu. Sednaya bölgesi yakınlarında da toplu mezar vardı. Aynısı ama onun çevresinde bu şekilde duvarlar, yapılar yoktu. Orada patates gibi üst üste atılmışlardır" dedi.