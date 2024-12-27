Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetime bağlı askerler, başkent Şam’da gövde gösterisi yaptı.

Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin ardından kurulan yeni yönetime bağlı askerler, başkent Şam’daki Abbasi Meydanı’nda gövde gösterisi gerçekleştirdi. Konvoy halinde meydana gelen askerler, dua edip halkla birlikte fotoğraf çektirdi. Bazı askerler de meydanda şükür namazı kıldı. Bir süre meydanda halkın sevgi gösterileri eşliğinde bekleyen askerler, daha sonra konvoy halinde meydandan ayrıldı.