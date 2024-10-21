Suriye’nin başkenti Şam’da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye’nin başkenti Şam’daki El Mazzeh Mahallesi’nde bir araca füze saldırısı düzenlendi. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı.

Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh’da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.