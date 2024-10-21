Suriye’nin başkenti Şam’da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Suriye’nin başkenti Şam’daki El Mazzeh Mahallesi’nde bir araca füze saldırısı düzenlendi. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı.
Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh’da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.
Kaynak: iha