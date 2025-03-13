Kastamonu’da samanlıkta balta ile öldürüldükten sonra çuvala koyup dereye atılan şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verdi.

Olay, 17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’nun cenazesi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağındaki çuval içerisinde bulundu. Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.’ye ait evin samanlığına kadar devam ettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede, 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan samanlığın sahipleri Behice Ç., eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. adli makamlarca tutuklandı.

Olayın ardından şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Behice Ç. ile yargılama sürecinde tahliye edilen eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile avukatları katıldı.

"Babamın sinyal kesilinceye kadar olan raporu gelmemiştir, yeniden rapor alınmasını talep ediyorum"

Duruşmada, bir önceki celsede istenilen daraltılmış HTS kayıtlarının raporu görüşüldü.

Maktul Satı Doğruoğlu’nun oğlu O. Doğruoğlu, "Daraltılmış HTS kayıtları raporuna göre, Ümit ve Bayram’ın bilirkişi raporuna göre içinde saat 11.00’a kadar, ardından köy dışında olduğu belirtilmiş. Bunun tespitinin nasıl yapıldığını ben anlamadım. HTS kayıtlarına baktığımızda babamın da gece aynı köyde olduğu görülüyor. Oysa ki babam evde yatıyordu ama HTS kayıtlarına göre babamın gece dağda olduğu görülüyor. Benim babam o zaman dağda mı yattı? Hayır, babam evde yatıyordu. Babamın da sinyal kesilinceye kadar olan raporu kayıtlara baktığımızda gelmemiştir. Bilirkişi raporunda Ümit ve İbrahim’in saat 11.00’a kadar köyde sinyal veriyor görülüyor. Bu süreçte samanlığa gittiler mi ya da babamla karşılaştılar mı? Sanıkların sinyali ile babamın telefon sinyali aynı yerde birlikte sinyal verdi mi? Bu hususlar, bu eksiklikler raporda belirtilmemiş, bu nedenle biz raporu kabul etmiyoruz. Yeni bir rapor alınarak babamın da tam olarak nerede sinyal verdiğinin tespit edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Müşteki Avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu ise, "Sadece sanıkların HTS kayıtları yapılmış, maktulün daraltılmış HTS kayıtları dosyada mevcut değildir. Maktulün HTS kayıtları yapılmamıştır. Maktulünde daraltılmış HTS kayıtlarının çıkartılmasını talep ediyoruz. Bir önceki mahkemenizde bu talebimiz uygun bulunmuştur, fakat bugünkü raporda maktul ile ilgili daraltılmış HTS kayıtları gelmemiştir" diye konuştu.

"Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum"

Tutuklu sanık Behice Ç. de, "HTS raporuna bir diyeceğim yoktur. Önce Allah’a sonra adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanık Bayram Ç. ise, "Rapora karşı bir diyeceğim yoktur" dedi.

Tutuksuz yargılanan Ümit Ç. de, "Mahkemenize gelen HTS kayıtları bizi destekler niteliğindedir. Olay sırasında ben köyde değildim. Köyde yoktum. Diyeceğim başka bir şeyde yoktur" diye konuştu.

Sanık avukatı Özlem Çiftci ise, "HTS kayıtlarına göre öldürme saati öğlen saatlerine denk gelmektedir. O saatte ise müvekkillerimizin öldürme olayına hiçbir şekilde iştirakleri yoktur. Mahkemenize sunulan daraltılmış HTS kayıtları da bunu desteklemektedir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Behice Ç.’nin Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunda cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, katılanların daraltılmış HTS kayıtlarının maktul açısından da alınması yönündeki taleplerinin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Behice Ç.’nin tutukluluğunun devamına, Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç.’nin de adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.