Samsun’daki samanlıklarına hırsız giren aile Ankara’dan köylerine giderken araçlarının bariyere çarpması sonucu anne öldü, oğlu ile babası yaralandı.

Samsun’daki samanlıklarına hırsız giren aile Ankara’dan köylerine giderken araçlarının bariyere çarpması sonucu anne öldü, oğlu ile babası yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda saat 06.20’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da yaşayan Coşkuner ailesi, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin kırsal mahallesi olan Yeşilköy’deki içinde tarım aletlerinin bulunduğu samanlıklarına hırsız girdiğini öğrenince gece Ankara’dan yola çıktılar. Savaş Coşkuner (33) idaresindeki 55 ABK 613 plakalı Fiat Uno marka/model otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü Savaş Coşkuner ile babası Hasan Coşkuner (65) ve annesi Şükriye Coşkuner (65) yaralandı. Ağır yaralanan anne ile baba ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, araç sürücüsü Savaş Coşkuner ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şükriye Coşkuner acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.