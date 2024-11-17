Kocaeli’de hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, eylül ayında Samanlı Dağları’na salınan kızıl geyikler, fotokapanlar tarafından görüntülendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, Kartepe’de bulunan Ormanya’da yetiştirilen 10 kızıl geyik, 19 Eylül’de Samanlı Dağları’ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi X hesabı (Twitter) üzerinden, fotokapanlara yansıyan kızıl geyiklerin görüntüleri paylaşıldı. Büyükşehir, doğaya uyum sağlayan geyiklerin görüntülerini, "Samanlı Dağları’na saldığımız kızıl geyikler fotokapanlar ile görüntülendi" notuyla duyurdu. Aynı zamanda görüntülerde, geyiklerin yanına zaman zaman çakalların da geldiği görüldü.
Öte yandan, projeyle doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya’da dünyaya gelen geyikler, belli aralıklarla doğaya salınacak.