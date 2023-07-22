DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Samandere Şelalesi, haftanın her günü hizmet vererek vatandaşları doğa ile buluşturuyor.

Düzce’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, vatandaşlarda sıcaklardan kaçmak için doğal alanlara akın ediyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Samandere Şelalesi Sosyal tesisleri haftanın her günü vatandaşlara hizmet etmek için açık tutuluyor. Düzce Belediyesi vatandaşları doğa harikası ile buluşmaya davet ederken, “Gürül gürül akan şelale kümesi, yürüyüş yolları, yemyeşil bir doğa harikası sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.