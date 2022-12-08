Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede hizmet veren iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede hizmet veren iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Samandağ halkının daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda hizmet alabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, satışa hazır ürünlerin son kullanma tarihinin, fiyat etiketlerinin ve gramajlarının denetlenmesinin yanı sıra ruhsat ve evrak denetimlerini gerçekleştirerek eksikleri tutanakla kayıt altına aldı.

Ayrıca ekipler, gıda üretimi yapan işyerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını, işletmenin üretim izninin olup olmadığını, ürünlerin saklanma koşullarını büyük bir titizlikle inceledi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gerçekleştirdiğimiz denetimler hız kesmeden devam edecek. Bu denetimlerimizin amacı değerli esnaflarımıza ceza kesmek değil, kurallara uyulmasını sağlayarak vatandaşımıza sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasına özen gösterilmesidir’’ ifadelerine yer verildi.