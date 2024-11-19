Hatay’ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde yağmur suyu gideri balçık nedeniyle kapandı. Yağmur suyu giderine giren yavru köpekler, mahsur kaldı. Köpeklerin giderde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucundan mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı. Kurtarılan köpeklerin sağlık durumu iyi olması üzerine doğal yaşam alanına bırakıldı.