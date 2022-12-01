Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki temizlik çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.

Samandağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki temizlik çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren araç ve ekipmanlarıyla birlikte çöp toplama, yol ve kaldırımları süpürme, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkları kaldırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştiren ekipler, bunun yanı sıra bütün mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyorlar.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, vatandaşları temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ederek “Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de yoğun bir şekilde çalışarak ilçemizi köşe bucak temizlemek için çaba gösteriyor. Temizlik belediyemizin, kirletmemek vatandaşımızın görevidir. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir ilçe bırakabilmek için hep birlikte, el ele çalışmalı ve ortak temizlik bilinciyle özveri göstermeliyiz. Bu bilinçle hareket eden bütün vatandaşlarımıza ve özveriyle çalışan emekçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.