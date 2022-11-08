Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Samandağ Kitap Günleri’ halkın yoğun talebi üzerine bir hafta daha uzatıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Samandağ Kitap Günleri’ halkın yoğun talebi üzerine bir hafta daha uzatıldı.

Samandağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz “Samandağ Kitap Günleri”ni yazarlarımız ve siz değerli halkımızın yoğun isteği üzerine bir hafta daha uzattık. Samandağ Kitap Günleri 13 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak. Hz. Hızır Parkı’nda devam eden Samandağ Kitap Günleri’nde, birbirinden kıymetli yazar, şair ve sanatçılarla halkımızı buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.