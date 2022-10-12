Hatay’ın Samandağ ilçesinde belediye binasına ve zabıta noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde belediye binasına ve zabıta noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, zabıta noktasına akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 12 el ateş açıldı. Şans eseri belediye ve zabıta noktasında kimse olmaması can kaybını önledi

Polis ve jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samandağ Belediyesi halkımızın belediyesidir ve bu saldırı halkımıza yapılmış bir saldırıdır. Bu hain saldırıları gerçekleştiren failler ve bu haberleri servis edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu hain saldırılarla bizi sindireceğini sanan hasta ruhlu zavallıların yakasını asla bırakmayacağımızı bir kez daha halkımızla paylaşmak istiyorum. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirterek, bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve arkasındaki gerçek faillerin, adalet önüne çıkarılıp hesap verene dek peşlerini asla bırakmayacağımızı buradan duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek de, olayın 6 Ekim Perşembe günü yaşandığını belirterek, "Akşamüstü gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ertesi gün sabah burada görevli zabıta arkadaşlarımız kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaklaşık 12 el mermi atıldığını zabıta noktasının delik deşik edildiğini öğrendik. Bununla ilgili polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yeri inceleme ekipleri de gerekli çalışmayı yaptılar. Bu açıklamamızı bir hafta geciktireme sebebimiz de soruşturma süreci devam ederken bir açıklama yapmak istemedik. Soruşturmaya engel olabilecek veya sekteye uğratabilecek bir durum olmasın istedik. Ama belediyemize ve zabıta birimimize yapılan bu çirkin saldırının hiçbir olur tarafı yok. Burada sıkılan kurşunlar buradan geçen vatandaşlarımıza isabet edebilir, hayati tehlike veya ölümle sonuçlanabilirdi. Sürekli bizi sosyal medya ve aracılığı ile hedef göstermenin bir manası yoktur. Bunu şiddetle kınıyorum" diye konuştu.