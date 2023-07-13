Burdur’da seyir halinde alev alan saman yüklü traktörden sıçrayan alevlerin yol kenarında bulunan tarlaya sıçraması nedeniyle 30 dönüm ekili arazi ve traktör yanarak küle döndü.

Yangın, Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Kılavuzlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhittin Canlı idaresindeki 15 KB 176 plakalı traktörün römorkunda bulunan samanların elektrik tellerine değmesi sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden Canlı, yol kenarında durup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

O sırada römork ve traktörü saran alevler, yol kenarındaki ekili tarlaya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köylülerin tarlayı başka bir traktörle sürmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yaklaşık 30 dönüm ekili tarla ve traktör yanarak küle döndü.