Yaralı araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Alucra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giresunspor’da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı

Giresunspor’da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sivas’tan Giresun’un Alucra ilçesine getirilen saman yüklü Şamil Aslan yönetimindeki 05 FE 698 plakalı kamyon, oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. İlçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesinde kontrolden çıkan kamyon kayarak devrildi. Kamyonda bulunan araç sürücüsü yaralandı.

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