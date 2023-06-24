Antalya’nın Serik ilçesinde saman balyalarının bulunduğu arazide yangın çıktı. Rüzgarla yayılan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi Acısu Irmağı kenarında meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında saman balyaları zarar görürken ilk müdahaleyi arazi sahipleri ve çalışanlar yaptı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.