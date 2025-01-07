Şam Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen ilk uçuşla resmi olarak uluslararası uçuşlara açıldı.
Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık’ta kapatılan ve 18 Aralık’ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı. İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Uçakta 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi.
Katar 7 Ocak’ta uçuşları başlatacağını açıklamıştı
Katar Havayolları da yaklaşık 13 yıl sonra Şam’a uçuşlarını yeniden başlatıyor. Havayolları 7 Ocak Salı gününden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirecek.
Katar, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye’den sonra Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açan ikinci ülke olmuştu.
İlk uçuş Halep’e yapılmıştı
Suriye’de 18 Aralık’ta yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı’ndan ilk uçuş, Halep’e yapılmıştı. Suriye Havayollarına ait uçak, Şam-Halep deneme uçuşu için personelle birlikte Şam’dan havalanmıştı.