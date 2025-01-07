Düzce Belediye Meclisi, Düzce Belediyesi ile Suriye’nin Şam ve Halep şehirleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına karar verdi.

Düzce Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında yapılan Ocak ayı birinci birleşiminde, meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda, 2025 yılı gelir-giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için üyeler seçildi. Yapılan kapalı zarf usulü oylama sonucunda, Fahrettin Yılmaz, İshak Şengüloğlu, Murat Ayyıldız ve Mehmet Ali Çelik, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi, zabıta ve itfaiye personelinin 2025 yılı fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi, 4 geçici işçinin 2025 yılında da 12 ay süreyle çalıştırılması gibi maddeler ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda, Düzce Belediyesi ile Suriye’nin Şam ve Halep şehirleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına da onay verildi.

Evsel katı atık tarifesinin belirlenmesi ve hal kantar ücretlerinde değişiklik yapılması maddeleri de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Ayrıca, 65 yaş üstü emeklilere yönelik su tüketim ücretlerinde tarife değişikliği yapılması ve yeni mahalle olan köylerdeki içme suyu aboneliklerine yönelik düzenlemeler de gündemde yer aldı.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması ve Sosyal Yardım ve Hizmet Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması maddeleri de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İmarla ilgili trampalar, devirler, parsel satışları, imar planı değişiklikleri, yol düzenlemeleri, yapılaşma şartları, tahsis değişiklikleri ve diğer plan değişiklikleri gibi konular ise İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Bir sonraki birleşimin 9 Ocak 2025 tarihinde yapılmasına karar verildi.