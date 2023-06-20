Dünden bu yana etkili olan sağanak yağış yüzünden Saltukova beldesinde TOKİ konutlarında kalan depremzelerin evleri sular altında kaldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi deprem bölgesinden gelen vatandaşların sığındıkları evlere, şiddetli ve kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Ayrıca kapıcı dairelerine de su bastı. Eşyalar sular altında kullanılmaz hale geldi, aileler mağdur oldu. Belediye ekipleri sular altında kalan dairelerdeki suyu tahliye etti.

Aşırı yağış bölgede yolların ve tarım arazilerin geçici süre sular altında kalmasına neden oldu.