Erzurum’daki Saltuklu dönemi eserleri minik öğrencilere tanıtıldı. Yakutiye İlçesi Dumlu İlkokulu öğrencileri, yerinde görerek tarihi eserler hakkında uzmanından bilgi aldılar.

Okul Müdiresi Onur Kurdulu ile Sınıf Öğretmeni Büşra Gül Yarbaşı, Hayat Bilgisi Dersi için şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yakinen tanıtmak amacıyla bir gezi düzenlediler. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu’dan Erzurum’da kurulan ve Erzurum’u başkent edinen Saltuklu Beyliği’nin tarihi ve günümüze kadar ulaşan eserlerini yakinen görmek ve tanımak konusunda destek istediler. Bu isteğe olumlu cevap veren Prof. Dr. Saltuklu, Çifte Minareli Medrese’nin önünde okul yöneticileri ve küçük misafirleriyle buluştu. Saltuklu, anlamlı geziyi düzenleyen okul müdiresi ve sınıf öğretmenine teşekkür etti.

Yakutiye Belediyesi tarafından 2022 yılında yayınlanan “Surlardan Medeniyetlere Açılan Kapılar Şehr-i Kadim Erzurum” kitapçığını belediyeden alan ve kendisinin de hediye olarak eklediği çikolatayla birlikte dağıtan Saltuklu Hoca, Başkan Mahmut Uçar’a da şehrin tarihi ve kültürel mirasına katkılarından dolayı öğrencilerle birlikte teşekkür etti.

Programda Saltuklu Beyliği emirlerinde İzzettin Saltuk dönemine ait milli kıyafeti giyen öğrenci Ahmet Efe Birsay kıyafetini tanıtırken, derste böylece başlamış oldu.

Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu, öğrencilere elindeki kitapçığın arkasındaki “Osmanlı Dönemi Şehir Haritasını” açarak Erzurum’u ve tarihi eserlerini görmelerini sağladı, bir öğrenciye de kitapçığın içerisinde yer alan Saltuk Beyliği ile ilgili bölümü okuttu. Saltuklu, okumanın güzel olduğunu, kendilerinin kitaplardan okuyarak, araştırarak doğru bilgilere ulaşacaklarını söyledi.

Programda, Ulu Cami, Kale, Tepsi Minare (Saat Kulesi), Kale Mescidi, Üç kümbetler ve Sultan Melik Mescidi (şimdiki adı Gürcü Mehmet Camii) gezilerek öğrencilere genelde eserlerin kapılarında Kültür Bakanlığı tarafından yazılan bilgilendirme yazıları okutuldu. Ancak Emir Saltuk Kümbetinin önündeki bilgilendirme yazısının kırılmış olduğunu gören öğrenciler, “Keşke kırmasaydılar da bunu da okusaydık” diyerek sitemlerini dile getirdiler. Her gezdikleri tarihi eserin önünde hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler güzel bir anı albümü oluşturdular.

Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu, sıraya ve slayta dayalı eğitimden daha çok bu tür etkinliklerin yararlı olacağını belirterek, “Bu tür etkinliklerin olmasına da ihtiyacımız var. Bir mezar taşı, bir çanak, bir heykel deyip geçmeyin. Dünyada varoluşumuz bu eserlere sahip çıkmamızla devam edecektir.” dedi.

Hayat Bilgisi dersini, ülkemizde hayat ünitesi gereğince yakın çevredeki tarihi, doğal ve turistik yerleri fark edip, kazanımını yerinde görerek ve yaşayarak vermek istediklerini kaydeden öğretmen Büşra Gül Yarbaşı da, “Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Öğrencilerimiz henüz birinci sınıftalar. Geçmişleri yani atalarının neler yaptığını yakinen görerek geleceğe nasıl şekil vereceklerini öğrenmelerini istedim. Bu amaçla yaşadığımız yerden başlayarak köyünü, kentini ve ülkesini sevdirmeyi amaçladım.” diye konuştu.

Okul adına sınıf öğretmeni Büşra Gül Yarbaşı, Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu’ya bir demet çiçek vererek, oldukça verimli bir program gerçekleştiğini ifade etti ve şükranlarını sundu.

Minikler de, Saltuklu Hoca’ya anlamlı programdan, eğlenceli ve doyurucu bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür ederek vedalaştılar.