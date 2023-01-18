Dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlayacak.

Dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlayacak.

İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcı ile yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek, dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlama heyecanı yaşıyor. Uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısıyla Türkiye’nin tanıtımına ve spor kültürünün yayılmasına öncülük eden Argeus Travel & Events tarafından Salomon’un isim sponsorluğunda geleneksel olarak Ekim ayının üçüncü haftası Kapadokya’da düzenlenen Cappadocia Ultra-Trail, 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Salomon Cappadocia 2023 için kayıt heyecanı başladı

Cappadocia Ultra-Trail, 10. yılına özel kategoriler ve sürpriz ödüller ile Kapadokya’da koşu tutkunlarını karşılamaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanları için uygulanan ve kayıtlarda her yıl bir meslek grubu için yapılan özel indirim; Cumhuriyetin 100. yılında öğretmenler için yüzde 50 olarak uygulanacak. Dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturacak organizasyon için koşucular, internet üzerinden adresinden kayıt yaptırabilecek.

Ayrıca bu yıl ilk kez Cappadocia Team Games CMT ve CST parkurlarında 16-18 yaş grubuna yer verilirken, 23 yaş altı öğrenciler için de tüm parkurlara yüzde 50 indirimli kayıt imkânı sağlanacak.

Cappadocia Ultra-Trail 2023’ün kategorileri şu şekilde olacak:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail: 119 kilometre

Salomon Cappadocia Medium-Trail: 63 kilometre

Salomon Cappadocia Short-Trail: 38 kilometre

Cappadocia Team Games Medium-Trail: 63 kilometre (Minimum 2’si kadın 6 kişilik takım)

Cappadocia Team Games Short-Trail: 38 kilometre (Minimum 1’i kadın 3 kişilik takım)

Cappadocia Team Games CUT: 119 kilometre (2 kişilik takım)