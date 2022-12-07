Hakkari’de Salkımlı Göleti ve sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari’de Salkımlı Göleti ve sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hakkari’ye yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hakkari ve ilçelerinde tarımsal faaliyetleri arttırmak amacıyla Yüksekova ilçesindeki Salkımlı Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaların tamamlanması ile gölette 3 milyon 279 bin metreküp suyun depolanacağını ve toplam 5 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade etti. Çalışmalar ile alakalı ulaşım yolu, gövde sıyırma kazıları ve tersip bendi imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Akca, “Temelden yüksekliği 32 metre olan Hakkari Yüksekova Salkımlı Göleti’nin tamamlanması ile ülke ekonomisine 2022 yılı birim fiyatları ile yıllık 14 milyon 300 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.