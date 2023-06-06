Sağanak yağış Samsun’un Salıpazarı ilçesinde de taşkın ve su baskınlarına yol açtı.

İlçeye bağlı Kırgıl, Çağlayan ve Karaman Mahallelerinde şiddetli yağış kaynaklı su taşkınları yaşandı. Belediye ekipleri zarar gören yollarda çalışma başlattı. Sağanak, ilçe merkezinden geçen Terme Çayı’nın seviyesini de yükseltti. Şehir merkezinde sabah saatlerinde bazı yollarda su baskınları yaşanırken, ekipler teyakkuza geçerek güvenlik önlemlerini aldı.

Öte yandan yağışların meydana geldiği Ayvacık ilçesinde de heyelanların olduğu öğrenildi.