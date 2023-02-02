Coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması noktasında çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, geleneksel ‘Salıpazarı kestane balı’nı da tescillettirdi.

Coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması noktasında çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, geleneksel ‘Salıpazarı kestane balı’nı da tescillettirdi.

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın başvurusunu kabul eden Türk Patent ve Marka Kurumu, müracaatı onayladı. Böylelikle belediyenin coğrafi işaret aldığı marka ürün sayısı 3’e yükseldi. Tescillenerek markalaşan ürünlerin kent ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Organik ürün ve gıdalara olan talep her geçen gün artarken yerel yönetimler de kentlerindeki ürünlere coğrafi işaret belgesi almak için yaptıkları çalışmalara ağırlık veriyor. Samsun’un kültürel özelliklerinin bir parçası olan yöresel lezzetlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin yerel ürünlerini markalaştırmayı sürdürüyor. Daha önce Samsun’da ilgili kurumların ve kuruluşların girişimleriyle kaz tridi, Samsun simidi, Bafra kaymaklı lokumu, Çarşamba pidesi, Terme pidesi, Bafra pidesi, Yakakent mantısı, Çarşamba kıvratması, Vezirköprü Tahtaköprü kilimi, Susuz bezi, Vezirköprü semaveri, yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı ile sekiz köşe kasket, Bafra zembili, Bafra nokuluna coğrafi işaret belgesi alınmıştı. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin coğrafi işaret belgesi alınan ürün sayısını artırmak için yaptığı çalışmalar tek tek sonuç veriyor.

Son olarak arıcılıkta öne çıkan ilçelerden biri olan Salıpazarı ile özdeşleşen kestane balını markalaştırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1.5 yıllık bekleyişin ardından bu ürünü de tescillettirdi. 16 Ocak 2023 tarih ve 141 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde de yayımlanan kararla tescilli ürün sayısı 16’ya yükseldi. Böylelikle belediyenin coğrafi işaret aldığı marka ürün sayısı 3’e çıktı. Bu gelişme kestane balında marka haline gelecek Salıpazarı’nda sevinçle karşılandı.

“Kestane balımızı dünyaya duyurmak istiyoruz”

Karacalar Mahallesi’nde arıcılık yapan üreticiler kestane balının coğrafi işaret belgesi alması için yürütülen süreci heyecanla takip ettiklerini belirterek, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ailesinde 3 kuşaktır arıcılık yapıldığını belirten 92 yaşındaki Kamil Onay, “İlçemizde uzun yıllardır kestane balı üretiyoruz. Bu konuda da Salıpazarı, oldukça iyi durumda. Tamamıyla doğal ortamda ürettiğimiz bal, özelikleri ve kalitesiyle marka olma yolunda. Şimdi bu ürünümüzü bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla önemli ilerlemeler kat ettik. Kestane balımız tescillettirildi. İnşallah adını her yere duyurarak bu lezzeti vatandaşlarımıza tattıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Yöresel ürün potansiyelini öne çıkarmak için çalışıyoruz”

Şehrin geleneksel ürünlerini markalaştırmanın önemine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Binlerce yıllık tarihi birikime sahip olan kentimiz çok zengin bir geleneksel mutfak kültürüne sahip. Tüm şehirler gibi biz de Samsun’un yöresel ürün ve potansiyellerini öne çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu açıdan ürünlere coğrafi işaret belgesi alınması büyük önem taşıyor. Çünkü tescil, tarımsal ürünlerin ekonomik değerini artırarak, daha rahat pazarlamasına imkan sağlıyor. Özel beceriler ve bölgeye has doğal kaynakların onaylanmasında üretildiği yer ismi kullanılması, kültürel kimlik oluşturulmasına katkı veriyor. Tarımsal Hizmet Dairesi Başkanlığımız tarafından kentimizdeki ürünlere coğrafi işaret belgesi alınması için yapılan çalışmalara hızla devam edeceğiz” diye konuştu.