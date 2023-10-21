Manisa’nın Salihli ilçesinde üniversite eğitimine başlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gelin, tanış olalım” projesi kapsamında tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip altın şehir Salihli’yi gezip, ayrıca Kent Müzesi’ni ziyaret etti.

Salihli Beş Eylül Yerleşkesinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli Meslek Yüksek Okulu’nda üniversite eğitimine başlayan öğrenciler, ilk olarak Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sardes antik şehrini gezerek tarihi Artemis Tapınağı ve Gimnazyum’da incelemelerde bulundu. Üniversite öğrencileri, buradan Salihli Belediyesi Müdire Hanım Kent Müzesi’ni ziyaret etti. Geçmişin günümüze taşındığı müzeyi gezen öğrencilere, belediye müze sorumlusu Ahmet Hür sergilenen eserler hakkında bilgiler verdi.

Salihli Belediyesinin ikramlarıyla kısa bir mola veren öğrencilere eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Altın şehir Salihli’mize hoş geldiniz. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Egenin incisi ilçemiz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sizler de bu güzellikleri gezerek yerinde gördünüz ve bizim turizm elçilerimiz oldunuz. Sizlere, eğitim hayatınızda üstün başarılar dilerim” dedi.

Öğrenciler, hayranlıkla gezdikleri müzede bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, Salihli’ye kazandırılan Müdire Hanım Kent Müzesinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.